Juventus, bufera Ronaldo: spunta il video con venti persone alla festa della nipote

CRISTIANO RONALDO JUVENTUS NIPOTE VIDEO COMPLEANNO / Cristiano Ronaldo torna al centro delle polemiche. L'asso portoghese della Juventus è da diverse settimane a casa sua, volato dall'Italia per stare vicino alla madre malata colpita da un ictus.

Juventus, Ronaldo nella bufera: il video alla festa della nipote

Il numero 7 è atteso in questi giorni ain vista della possibile ripresa degli allenamenti il 4 maggio, ma già di recente era stato nell'occhio del ciclone per alcuni scatti.

In particolare, Ronaldo aveva fatto scalpore per essersi allenato sul campo nel centro sportivo della squadra della sua Madeira, per gentile concessione del presidente del club, amico dell'ex Madrid. A questo si era aggiunta anche una passeggiata per le vie di Funchal con la famiglia. Immagini che avevano provocato anche le reazioni di Diaconale, portavoce della Lazio. In queste ore, invece, CR7 è nelle polemiche a causa di un video - pubblicato dalla sorella Elma su Instagram - che lo vede alla festa della nipote insieme a Giorgina e alla madre Dolores, che sembra quindi per fortuna essersi ristabilita. Nel frattempo l'isolamento in Portogallo è stato prolungato fino a fine maggio. Alla festa della neo 21enne Alicia Beatriz partecipavano una ventina di persone. Polemiche accentuate dal fatto che a pochi chilometri da casa Ronaldo è stato individuato un focolaio di coronavirus.