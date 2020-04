CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDRAGORA ANTONELLI / Rolando Mandragora farà ritorno alla Juventus. Il centrocampista italiano, in forza all'Udinese, in queste ultime ore, è stato accostato anche al Milan ma il suo destino sembra essere scritto nonostante le tante voci di calciomercato.

L'agente Stefano Antonelli ha usato pochi giri di parole per definire la situazione legata al giovane calciatore: "Tengo a precisare che l'agente del calciatore è Luca De Simone. Il destino di Mandragora è scritto - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Finirà il campionato all'Udinese ma poi rientrerà alla Juventus.

Il ragazzo sta molto bene a Udine ed è molto grato alla società che lo ha fatto crescere, ma non c'è scritto da nessuna parte che al mondo ci sia un'alternativa a Pjanic migliore di Mandragora".

PERFETTO PER LA JUVE - "Secondo me è un calciatore che può far parte della Juventus - prosegue l'agente - poi vedremo se ci saranno interessamenti anche da parte di altri grandi club. Chiaramente, i bianconeri hanno la priorità avendo il diritto di recompra sul cartellino".

