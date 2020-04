JUVENTUS PJANIC CORONAVIRUS / Partita l'operazione rientro per la Juventus: Miralem Pjanic ha postato una foto in cui sta per salire sull'aereo che lo riporterà a Torino.

Dopo la 'fuga' dall'Italia di molti degli stranieri bianconeri, dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, è arrivato il momento di rientrare: il bosniaco sarà il primo a tornare nel nostro Paese poi via via lo seguiranno gli altri calciatori dellaper le due settimane di isolamento che precedono la possibile ripresa degli allenamenti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Da valutare ancora cosa accadrà con Higuain, con il caso montato nelle ultime ore: al momento la società non ha dato nessuna indicazione tempistica sul rientro degli stranieri in Italia, in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Figc e dal Governo. Per l'argentino si parla di un possibile addio a fine stagione con la MLS tra le destinazioni possibili.