CALCIOMERCATO LAZIO ROMA ACERBI / Francesco Acerbi pensa già al suo futuro dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. L'esperto difensore della Lazio ha parlato durante una diretta Instagram: "Come mi vedo in futuro? Mi vedo stanco, non so (dice sorridendo, ndr). Credo che farò l'allenatore - le sue parole a 'Che fatica la vita da bomber' - Giovani che prenderei al fantacalcio? A me fa impazzire Zaniolo. Ha grande forza fisica, tiro, è un bell'animale.

Ancheè un ottimo giocatore. Ci sono tanti bravi giocatori, quello che fa la differenza è la costanza. Europeo? All'inizio ho pensato a una questione di destino. Ci tenevo, ma non sono uno che si piange addosso e farò di tutto per esserci". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

