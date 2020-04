CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MERTENS VERTONGHEN / Un'Inter travestita da Belgio: potrebbe instaurarsi una piccola colonia in maglia nerazzurra, guidata da Romelu Lukaku. Proprio l'attaccante potrebbe essere l'artefice della prossima campagna acquisti per Antonio Conte: dalla difesa all'attacco, passando per gli esterni, non c'è zona del campo dove il bomber ex Manchester United non possa provare a mettere il suo zampino nelle trattative. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Un Lukaku da goleador a direttore sportivo la trasformazione estiva del belga che potrebbe accontentare il proprio allenatore: così ecco il pressing per convincere Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham. Il difensore sarebbe il profilo giusto per esperienza e prezzo per dare un'alternativa in più a Conte.

Ma Lukaku si sta spendendo anche per Dries, altro possibile colpo a parametro zero: l'attaccante è in scadenza di contratto con ile il rinnovo, che sembrava ormai fatto prima dell'emergenza, ora potrebbe saltare.

Dai parametri zero ai rinforzi sugli esterni: ecco allora il pensiero a Meunier, altro calciatore del Tottenham e sempre connazionale di Lukaku. L'Inter lo ha corteggiato anche in passato e potrebbe tornare alla carica nella prossima finestra di calciomercato. Quella che potrebbe vedere l'assalto a Timothy Castagne che in estate potrebbe salutare l'Atalanta di Gasperini: per caratteristiche e modo di giocare l'esterno belga sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Conte. E Lukaku potrebbe dargli una mano...