CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER PSG ICARDI / Wanda Nara infastidita dalle domande sul futuro di Mauro Icardi. Durante una diretta Instagram della moglie-agente del giocatore, inevitabili sono state le molteplici domande sul bomber dell'Inter in prestito al PSG, che a fine stagione può riscattarlo. Così, alle domande insistenti, Wanda Nara ha replicato in maniera netta: "Mauro viene qua, viene là, Mauro dove va? Basta. Mauro ha Instagram, potete tranquillamente scrivere a Mauro. Quante domande su Icardi, mamma mia!".

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Icardi

Come anticipato da tempo da Calciomercato.it, la Juventus vaglia il colpo Icardi: è presente una clausola all'interno del contratto siglato dal centravanti argentino; l'eventuale conferma a Parigi è quindi subordinata all'assenso dell'ex capitano nerazzurro. Nell'eventuale affare tra i torinesi e il PSG, non si escludono scambi: i parigini sono interessati a Pjanic, mentre Dybala è dichiarato al momento incedibile; plausibile anche la carta Alex Sandro. Sullo sfondo, per 'Maurito', restano altresì le piste che portano al Real Madrid, all'Atletico Madrid o al Chelsea.

