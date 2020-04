CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI ZIDANE / Non sono bastati i 40 giorni di stop del calcio giocato per mettere al riparo Maurizio Sarri dalle voci su un suo possibile addio alla Juventus: anche se il coronavirus ha messo in standby tutti i discorsi sul futuro, che inevitabilmente faranno i conti anche con la crisi economica conseguente alla pandemia, il tecnico bianconero continua ad essere dato in bilico. In caso di ripartenza la sua conferma sarà legata ai risultati sul campo e - come riferisce 'le10sport.com' - la dirigenza juventina starebbe già facendo dei passi con il possibile successore.

Paratici, infatti, sarebbe in pressing su Zinedine, individuato come l'uomo giusto per un eventuale nuovo ciclo della Juventus. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, coronavirus a Madeira: zona rossa vicino alla villa di Cristiano Ronaldo

Il tecnico francese è vincolato al Real Madrid ma i rapporti con il presidente Florentino Perez non sono ottimi e già nei mesi scorsi si è sfiorato l'addio: nel caso le cose tra i due dovessero precipitare - e il mercato potrebbe rappresentare un terreno minato - i bianconeri sarebbero pronti ad approfittarne. Zidane è rimasto particolarmente legato Torino e - secondo il portale transalpino - accetterebbe senza troppo pensarci l'eventuale proposta juventina.