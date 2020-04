CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK KANE / Se Arek Milik è un'idea che la Juventus accarezza da qualche settimana e che si è intensificata, anche per il 'caso' Higuain, i bianconeri non mollano una pista tanto difficile, quanto affascinante: Harry Kane. L'attaccante del Tottenham non ha escluso un addio agli Spurs a fine stagione, dicendo di non voler restare solo "per il gusto di farlo", e il club di Londra potrebbe anche dover far cassa, considerata l'ingente investimento per il nuovo stadio e la crisi economica conseguenza dell'emergenza coronavirus.

La stessa crisi che - riferisce il 'Sun' - avrebbe portato ila rivedere i piani per il prossimo calciomercato, depennando Kane dalla lista degli obiettivi. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, coronavirus a Madeira: zona rossa vicino alla villa di Cristiano Ronaldo

Via libera alla Juventus quindi che dovrà fare i conti con una concorrente in meno per l'attaccante inglese, ma non sarà comunque sola: il Manchester United continua a tenere in cima alle sue preferente Kane come rinforzo in attacco per tornare a vincere. Riflettori accesi dunque sul bomber del Tottenham da parte della società bianconera, ma anche dell'Inter che potrebbe pensare all'assalto a sorpresa.