CORONAVIRUS RICCIARDI / Walter Ricciardi, membro dell'OMS e consulente del ministro della Salute per l'emergenza Coronavirus, frena sulla fase 2: "È assolutamente troppo presto per iniziare la fase due: i numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase uno che deve ancora finire. - avverte a 'Sky TG24' - Stiamo facendo dei modelli che studiano quando presumibilmente ci sarà l'azzeramento dei contagi nelle prossime settimane o in certi casi nei prossimi mesi.

Soltanto sulla base di quei numeri si potrà dare il via libera, altrimenti quello che succede è che nel momento in cui si allentano le misure di sicurezza la pandemia riesplode con una, che il passato ci dice che molto spesso è peggiore della prima".

Ricciardi è poi tornato sull'eventuale seconda ondata: "È assolutamente importante non affrettare e continuare. Non possiamo permetterci una seconda ondata, perché significherebbe richiudere prontamente tutte le attività, risigillare tutti a casa in maniera forte e soprattutto esercitare quella pressione sul servizio sanitario nazionale che poi si traduce in malati, intubati e morti. È una cosa che non vogliamo che si ripeta".

