SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Sta tenendo banco in queste ore il presunto caso Higuain in casa Juventus. L'attaccante argentino sarebbe ancora preoccupato per la situazione Coronavirus in Italia e nella giornata di ieri si è addirittura parlato della sua volontà di rimanere in Argentina.

Come raccontato da Calciomercato.it, però, Higuain non ha ancora fatto alcuna richiesta ufficiale al club bianconero , ma è sì preoccupato per la situazione. Inoltre, a tenere banco è anche il futuro del 'Pipita', sempre più in bilico. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it , oltre il 70% dei votanti 'suggerisce' alla Juve ladell'ex Napoli e Milan. Solo il 15% è invece per la sua conferma fino a scadenza (2021, ndr), mentre il 14% degli utenti gli rinnoverebbe il contratto. Si profilano mesi piuttosto 'caldi' per il futuro di Higuain.

