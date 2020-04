Coronavirus, mercoledì giorno decisivo: videoconferenza per allenamenti e date

CORONAVIRUS CALCIO VIDEOCONFERENZA / Il futuro del calcio italiano dopo i due mesi di quarantena si deciderà durante la prossima settimana. Mercoledì prossimo, infatti, è in programma una videoconferenza che coinvolgerà tutto il mondo dello sport più seguito del paese, a partire dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. Saranno connessi i presidenti delle Leghe, dalla Serie A ai dilettanti, le associazioni di calciatori, allenatori ed arbitri, i medici della federazione e gli esperti della commissione tecnico scientifica.

Si discuterà sia delle tappe da attuare per la ripresa delle attività (il protocollo stilato dalla FIGC è stato inviato ieri al Governo) sia delle possibili date da scegliere per organizzare un nuovo e complesso calendario. Nei prossimi giorni, quindi, cominceremo ad avere qualche certezza in più su un ritorno in campo che sembra sempre più probabile.

