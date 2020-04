CORONAVIRUS CONTE / In una lunga intervista a 'Il Giornale', Giuseppe Conte è tornato sui vari temi relativi all'emergenza Coronavirus: "Sono sempre per un Governo politico che ci metta la faccia, i governi di unità nazionale sono molto improbabili. Questo governo sta operando con coraggio, se non fosse così sarei il primo a sollecitare una nuova soluzione. Il negoziato con l'Europa sarà difficile, ma sono fiducioso. Il Governo e la maggioranza sono compatti, sul MES c'è un dibattito astratto e per quello l'ho giudicato inadeguato, potrà però venire fuori una cosa diversa da quella che è ora.

Valuteremo i dettagli al momento opportuno, con una discussione che avverrà indavanti a tutti".

Coronavirus, Conte: "Al lavoro per allentamento misure"

Infine, ancora sulla fase 2: "Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure, in modo da poter convivere con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza, tenendo sotto controllo la curva epidemiologica le condizioni di stress del sistema sanitario ospedaliero locale. Tutte le notizie che filtrano, le ipotesi che si fanno in questi giorni sono prive di fondamento. I prossimi giorni saremo in condizione di offrire a tutti gli italiani un piano chiaro e quindi informazioni certe. In appena un mese abbiamo liberato circa 750 miliardi di euro a vantaggio delle imprese del tessuto economico e messo in campo 50 miliardi di denaro fresco per il sistema sanitario".

