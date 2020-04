CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI / La crisi economica provocata dal coronavirus e la svalutazione dei cartellini può seriamente complicare i piani dell'Inter. Tesoretto in pericolo per il club nerazzurro che, stando al 'Giornale', potrebbe perdere intorno ai 100 milioni di euro dalle cessioni di Icardi, Perisic e Nainggolan, attualmente in prestito.

L'Inter trema: Icardi alla Juventus a prezzo di saldo

La grana maggiore riguarderebbe Mauro Icardi, con il riscatto del Paris Saint-Germain fissato a 70 milioni di euro la scorsa estate.

L'Inter e Marotta potrebbero essere costretti ad accontentarsi di un assegno pari a circa un terzo della cifra pattuita in precedenza, ovverodi euro.

La stessa somma messa sul piatto dalla Juventus nell'ultimo mercato estivo per il cartellino di Icardi, con il CFO Paratici che potrebbe così rifarsi sotto per l'argentino e trattare ad un pezzo decisamente più basso con il PSG l'ingaggio del giocatore. Icardi non vorrebbe restare a Parigi e spingerebbe per il ritorno in Italia la prossima stagione.

