Roma, UFFICIALE c'è l'accordo per il taglio stipendi. L'affare Friedkin può ripartire

ROMA STIPENDI FRIEDKIN / Dopo settimane di dubbi e difficoltà, il futuro della Roma si sta forse delineando. L'accordo sul taglio degli stipendi raggiunto tra club, calciatori e staff tecnico (ufficializzato oggi pomeriggio con il tweet visibile in basso) è un primo segnale positivo, che potrebbe portare a riaprire la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin. I giocatori, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', rinunceranno allo stipendio di marzo e spalmeranno quelli di aprile, maggio e giugno nella prossima stagione nel caso in cui si dovesse tornare a giocare. Se l'attuale stagione venisse sospesa, invece, la rinuncia agli stipendi sarebbe definitiva.

Il segnale è positivo per Friedkin, che erediterebbe così un bilancio meno in difficoltà (si poteva finire a un rosso di 140 milioni). L'accelerata decisiva dovrebbe arrivare dopo il 30 giugno, quando sarà chiuso il bilancio di quest'esercizio: il prezzo sarà inferiore ai 710 milioni del precedente accordo.

