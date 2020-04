CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI / Nonostante l'ultimo interesse per Milik, la Juventus resterebbe in prima fila per Mauro Icardi. L'attaccante argentino è da un paio di stagioni l'oggetto dei desideri del CFO Paratici, che nella prossima sessione di mercato sembra intenzione a riprovare l'assalto per il bomber classe '93.

Milik e Gabriel Jesus sono dei profili sotto la lente d'ingrandimento del club campione d'Italia, anche se Icardi sarebbe sempre in pole nei progetti della 'Vecchia Signora'.

Calciomercato Juventus, il piano di Paratici per Icardi

Stando al quotidiano 'La Stampa', la Juventus potrebbe chiudere in suo favore la telenovela Icardi in estate consegnandolo alla corte di Sarri. Il centravanti albiceleste non tornerà all'e verrebbe riscattato dal, che poi lo girerebbe ai bianconeri vista l'incompatibilità ambientale con lo spogliatoio dei parigini e la volontà di non restare in Francia, con il giocatore inoltre che ha l'ultima parola sulla permanenza o meno a Parigi

La Juve studia le possibili soluzioni per accontentare le richieste del Dt dei francesi Leonardo, con il Paris Saint-Germain che in caso di cessione in Italia di Icardi dovrebbe versare all'Inter altri 15 milioni in più. Oltre ad una possibile operazione soltanto cash grazie alla cessione di Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi, Paratici potrebbe mettere sul piatto delle contropartite gradite al PSG come Alex Sandro e Pjanic, quest'ultimo già dalla scorsa estate nei pensieri dell'estimatore Leonardo.