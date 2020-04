CALCIOMERCATO TOTTENHAM LLORIS / Il Tottenham non sta cercando un sostituto di Lloris. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, José Mourinho è deciso a puntare sul 33enne francese anche nella stagione che verrà. Oltre ad essere il capitano degli 'Spurs', il Campione del Mondo 2018 è anche uno dei leader dello spogliatoio.

Ecco perché il tecnico portoghese non ha intenzione di rinunciare al classe '86 di Nizza, con cui - stando a una fonte vicina all'ex- ha per giunta un ottimo rapporto. Stamane al Tottenham è stato accostato il portiere dell'Atalanta Gollini , però le informazioni in nostro possesso danno Lloris come portiere titolare dei londinesi anche nel prossimo anno.

