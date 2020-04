CORONAVIRUS FOGNINI CALCIO / Il calcio e la Serie A programmano il ritorno in campo dopo il 4 maggio, con la FIGC che ha inviato al Governo il protocollo per la ripresa degli allenamenti. Uno scenario che non trova d'accordo Fabio Fognini, numero 11 del tennis mondiale: "Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone… - lo sfogo del tennista ligure al 'Corriere della Sera' - Scherzano con la salute delle persone, inseguono solo il business.

Che senso ha riaprire senza spettatori? Che senso ha San Siro vuoto? Non esiste, dai".

Fognini continua soffermandosi sulla possibile ripresa delle competizioni tennistiche: "Ho sentito Djokovic, Dimitrov, Feliciano Lopez e Federer, che è in Svizzera bello tranquillo. Io ho una mia idea: nel 2020 non si gioca più. Come fa un direttore di torneo a prendersi la responsabilità della salute di giocatori, staff, media, spettatori? Ne parlavo ieri in chat con Perin, Criscito e Viviano, i miei amici calciatori. Va bene il discorso economico: ma io, finché non sono sicuro al 110%, non mi muovo. Perderò punti e soldi? Pazienza".