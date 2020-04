CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA BERNARDESCHI PELLEGRINI / Potrebbe essere agli sgoccioli il futuro alla Juventus di Federico Bernardrschi. Il fantasista potrebbe lasciare Torino al termine della stagione in corso, con il club della Continassa che avrebbe intenzione di utilizzare il suo cartellino per arrivare ad altri obiettivi.

Il numero 33 non è riuscito a compiere il salto di qualità neanche conin panchina, senza peraltro trovare una collocazione tattica definitiva per trovare continuità.

Calciomercato Juventus, carta Bernardeschi per Pellegrini

Oltre alle ipotesi Barcellona, Milan e Atletico Madrid, sarebbe caldo anche un possibile asse di mercato con la Roma. Bernardeschi potrebbe entrare in uno scambio con Cristante, con la Juve che potrebbe inserire anche Mandragora nella trattativa con i giallorossi per l'ex Atalanta. Stando al quotidiano 'La Stampa', inoltre, Paratici e Nedved starebbe pensando di giocarsi la carta Bernardeschi per arrivare a Lorenzo Pellegrini, da tempi non sospetti sulla lista della spesa del sodalizio campione d'Italia. Il talento della Nazionale tratta il rinnovo con la Roma che vorrebbe blindarlo nella Capitale, togliendo la clausola rescissoria da 30 milioni nel nuovo accordo.