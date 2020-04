Coronavirus, ripresa Juventus: ecco la decisione di Cristiano Ronaldo

CORONAVIRUS JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / La Juventus non ha ancora convocato i suoi calciatori per rientrare dall'estero in vista del ritorno agli allenamenti che, secondo i piani delle istituzioni del calcio, dovrebbe avvenire intorno al 4 maggio. Per ora, la Vecchia Signora attende indicazioni precise, che dovrebbero arrivare in questa settimana, quando il Governo darà il suo responso sul protocollo FIGC inviato ieri. Inevitabile pensare a un ritorno a stretto giro per i vari bianconeri sparsi per il globo, visto che dovranno rispettare 14 giorni di quarantena prima di poter tornare al lavoro, e il tempo stringe.

Coronavirus, Cristiano Ronaldo e il ritorno agli allenamenti: le ultime

Oltre al caso Higuain, che starebbe seriamente valutando di restare in Argentina, secondo il 'Corriere dello Sport', la Juve potrebbe trovarsene in casa un altro, quello di Cristiano Ronaldo.

L'ex madridista lasciò l'Italia subito dopo la sfida con l'per far visita alla madre, che aveva sofferto da poco un ictus, ed ha trascorso tutta la quarantena a: dall'attaccante filtra la volontà di tornare a Torino "solo quando ci saranno date certe della ripresa delle competizioni ufficiali". Cristiano ha voglia di tornare in campo per continuare a perseguire i suoi obiettivi, ma vuole evitare rischi inutili per sé e per la sua famiglia: nei prossimi giorni le istituzioni prenderanno una decisione definitiva sul calcio e, se dovesse arrivare l'ok a tornare in campo, il portoghese dovrebbe essere comunque prontamente a disposizione. Per il Pipita, invece, il futuro immediato è ancora un'incognita.

