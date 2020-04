CALCIOMERCATO MILAN MANDRAGORA JUVENTUS / Si profila un altro possibile affare sull'asse Juventus-Milan che negli ultimi anni ha dato vita a diverse operazioni. L'ultimo nome finito sul tavolo è quello di Rolando Mandragora, di proprietà dell'Udinese ma sul quale la dirigenza bianconera ha un'opzione di riacquisto a 26 milioni di euro che salvo sorprese sarà esercitata a fine stagione.

Difficilmente però il centrocampista classe '97 sarà confermato in rosa e per questo si stanno valutando diverse opzioni per cederlo mettendo a bilancio un'importante plusvalenza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nelle ultime settimane è stato spesso accostato alla Roma, con varie opzioni di scambio che sono state ipotizzate. Secondo 'La Gazzetta Sportiva' però si sono mosse anche altre squadre, su tutte il Milan appunto, che pianifica un'estate di profondo restyling e cerca profili giovani ma pronti proprio come Mandragora. Chissà che per la Juventus non possa essere una carta valida per intavolare discorsi più approfonditi per alcune pedine rossonere come Donnarumma e Romagnoli che non sono mai uscite dai radar...