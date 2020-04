Lazio, giocatori pasticcieri per l’associazione di Suor Paola

LAZIO BENEFICENZA SUOR PAOLA / Chef per beneficenza. La solidarietà della Lazio non conosce intermittenza, soprattutto in quarantena. I giocatori biancocelesti, aspettando novità sulla ripresa degli allenamenti, saranno convocati davanti ai fornelli. Le comande partiranno da suor Paola, storica tifosa laziale che con l’associazione 'Solidarietà e speranza' si prende cura di ragazze madri e famiglie bisognose. Crostate, torte di mele, ciambelloni e biscotti. Il club manager Peruzzi supervisionerà su tutto.

sarà il punto di raccordo per i calciatori che, oltre ad effettuare donazioni, dovranno cucinare, aiutati da mogli e fidanzate, dolci prelibati. Dessert poi destinati, tramite gli operatori della Sospe, a chi è in difficoltà insieme ad altri generi di conforto e gadget biancocelesti. Del resto ogni venerdì suor Paola si prodiga per destinare beni di prima necessità ai poveri. L’iniziativa è stata sposata subito dal presidente Claudio, da sempre in prima linea per il sociale: in passato i tesserati biancocelesti hanno spesso visitato ospedali e scuole, vestendo anche i panni dei camerieri per cene benefiche.