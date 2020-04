CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ NEYMAR / Nuovo capitolo nella telenovela di calciomercato legata a Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter, come noto, è un obiettivo dichiarato del Barcellona, che però avrebbe cambiato strategia. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola cita rumours provenienti dalla Spagna, secondo cui i blaugrana sarebbero intenzionati a 'rimandare' l'assalto all'argentino nella prossima estate.

Per la sessione di trattative da venire nei prossimi mesi, l'obiettivo primario sarebbe. In alternativa, il Barça continua comunque a sondare il terreno con i nerazzurri per la possibilità di un pagamento diluito, oppure per una operazione che comprenda anche l'inserimento di contropartite.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la lista per il doppio colpo a centrocampo

Calciomercato Inter, con o senza Lautaro Martinez: Griezmann ha deciso