CORONAVIRUS FASE 2 / Proseguono le discussioni per la gestione dell'emergenza coronavirus, con l'Italia che potrebbe entrare, dal 4 maggio, nella cosiddetta Fase 2. Si assiste ad un lieve calo dei contagi che può permettere le prime riaperture di attività produttive nel nostro paese, fondamentale anche per tenere in vita il tessuto sociale ed economico. Le riaperture dovranno comunque avvenire seguendo scrupolosamente dei protocolli di sicurezza e a quanto si apprende la task force nominata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta pensando ad una differenziazione tra le varie regioni. Sulla base dell'andamento dei contagi, l'Italia potrebbe essere divisa infatti in tre macroaree (Nord, Centro e Sud).

Nelle zone in cui il virus ha colpito con meno violenza, potrebbero esserci riaperture maggiori, mentre nelle zone ancora a rischio rimarrebbero limitazioni stringenti specie negli spostamenti tra una zona e l'altra. All'interno delle macroaree potrebbe comunque essere incoraggiata una ulteriore differenziazione: nelle regioni del Nord, ad esempio,sono indubbiamente state colpite in maniera più marginale.

