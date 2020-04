Calciomercato Atalanta, il Milan sfida Mourinho per Gollini

CALCIOMERCATO ATALANTA GOLLINI MILAN MOURINHO / Si accende il mercato attorno a Pierluigi Gollini. Grande protagonista nella cavalcata europea dell'Atalanta, l'estremo difensore 25enne nel giro della nazionale azzurra ha inevitabilmente attirato le attenzioni di tanti grandi club europei che lo stanno tenendo sotto stretta osservazione. Su tutti, scrive 'La Gazzetta Sportiva', il Tottenham di José Mourinho che, alle prese con i dubbi sul futuro del veterano Lloris, avrebbe fatto monitorare da vicino già in due occasioni il portiere nerazzurro.

Ma non solo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Perché secondo il quotidiano anche il Milan, in caso di addio di Donnarumma, sarebbe molto interessato a Gollini. Per l'Atalanta, come dimostrato in questi anni, nessuno è incedibile, ma di sicuro servirà un investimento non indifferente per convincere i bergamaschi che comunque vorrebbero continuare il rapporto con l'attuale portiere. Una chiamata del Milan o soprattutto del Tottenham, dopo le avventure inglesi con United e Aston Villa, potrebbero però far traballare il giocatore.