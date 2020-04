GENOA BEHRAMI / La chiusura di un cerchio per Valon Behrami. Svincolatosi dal Sion lo scorso ottobre, l'esperto centrocampista svizzero di origini kosovare a gennaio è ripartito dal Genoa, lì dove era iniziata la sua avventura italiana.

Una scelta non casuale, dettata anche e soprattutto dalla presenza di un allenatore con cui il rapporto va oltre la vita di campo: "Mister Nicola ha avuto un ruolo importante nella chiamata del presidente - racconta Behrami al 'Il Secolo XIX' -. A Udine avevamo lasciato il lavoro a metà. Al di là delle grandi qualità di allenatore, è uno dei pochi a ispirare la mia vita al di fuori della professione. Il suo modo di vedere le cose semplifica ogni ragionamento difficile, nella vita e in campo". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!