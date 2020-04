CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS ALLAN KOULIBALY / Il Napoli pensa al prossimo calciomercato senza particolare preoccupazioni legate alle condizioni economiche post coronavirus. La situazione del club è solida e gli azzurri possono permettersi di fare il prezzo relativamente ai propri giocatori più ambiti. Secondo il 'Corriere dello Sport', il presidente De Laurentiis non intende recedere dalla richiesta di 100 milioni di euro per Koulibaly e di 60 milioni di euro per Allan.

Le richieste per entrambi dai top club non mancano, l'assalto ripartirà certamente nella prossima sessione di trattative, ma l'avviso del club azzurro è chiaro: le condizioni le dettano loro.

