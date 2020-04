CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / La Juventus mette la freccia e piazza il sorpasso deciso sulla concorrenza nella corsa a Federico Chiesa. Lo riferisce il quotidiano 'La Stampa', secondo cui la dirigenza bianconera è tornata ad aggiornarsi col papà del talento viola aggiornando l'intesa di massima raggiunta l'estate scorsa e trovando, nei giorni scorsi, un nuovo accordo per il trasferimento a Torino.

Sul tavolo un quinquennale da oltre 5 milioni di euro a stagione (a salire) più bonus.

È lui il primo, grande obiettivo della 'Vecchia Signora' in vista della prossima estate: pronto l'affondo decisivo per un affare da oltre 60 milioni di euro. Il nodo vero resta la Fiorentina, con il patron Commisso che spera ancora in un rilancio da parte dell'Inter o del Manchester United, per evitare di vendere il suo gioiello proprio alla grande rivale. Ma la volontà del calciatore è ovviamente decisiva, ed in questo senso l'accordo che sarebbe stato raggiunto potrebbe spostare gli equilibri.

