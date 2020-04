Serie A, Cellino contro Lotito e la Lega calcio: "Ripresa? Solo questione di soldi"

SERIE A CORONAVIRUS CELLINO LOTITO LEGA / Il mondo del calcio è stato nuovamente scosso dall'annuncio della positività del presidente del Brescia, Massimo Cellino, al coronavirus. Il numero uno dei lombardi ha rilasciato una lunga intervista a 'Repubblica' in cui si scaglia contro la Lega Serie A e nuovamente contro Lotito, presidente della Lazio, muovendo dure accuse. "E' assurdo discutere ancora se riprendere a giocare o no - ha spiegato - Chiedere di giocare fuori dalla Lombardia è una mancanza di rispetto per me e per la città di Brescia. Lotito fa il virologo e il tuttologo, come fa a non sottostare al Governo? La verità è che ho scoperto perché vogliono finire il campionato. I 180 milioni di premi per le prime dieci classificate sono già stati fatturati dalle società, cosa succede a chi ha già speso quei soldi se il campionato non finisce e Sky non paga? Gestire la Lega come fa De Siervo, alla democristiana e col clientelismo, è assurdo.

Stiamo navigando a vista, spero chenon venga messo troppo in difficoltà. A oggi nessuno ha convocato le squadre per il 4 maggio. E andare oltre il 30 giugno non si può, ci sono dei contratti. Dicono che mi lamento perché rischio la B? Se qualcuno fraintende non me ne frega nulla. I giocatori sono spaventati e li capisco, come si fa a giocare in queste condizioni?dopo tre minuti di corsetta si sono stirati...".

