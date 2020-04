Calciomercato, la risposta di Arthur all'interesse dell'Inter

CALCIOMERCATO INTER ARTHUR / Nei giorni in cui soprattutto da Barcellona continuano ad arrivare voci insistenti sull'interessamento blaugrana per Lautaro Martinez, l'Inter ha continuato a tener botta con l'intenzione di trattenere l'argentino, ma allo stesso tempo ha iniziato anche a valutare le possibili contropartite che potrebbero far comodo nell'ottica di un potenziale maxi-scambio.

Scartato, che ha un ingaggio enorme, tra i vari Junior Firpo, Vidal e Alena è spuntato anche il nome del brasiliano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Intervistato da 'La Gazzetta Sportiva', però, il centrocampista brasiliano del Barça respinge al mittente ogni indiscrezione: "Per qualsiasi giocatore è motivo d'orgoglio che il proprio nome venga accostato a quello di un club tanto importante e riconosciuto a livello mondiale come l'Inter, un club con un grande allenatore e una rosa impressionante. Detto questo però i pensieri che ho in testa ora sono solo per il Barcellona: mi trovo bene tanto nella squara come in città e sinceramente continuo a vedermi vestito di blaugrana ancora per tanti anni".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato: Juventus e Inter chiamano Milik, il Napoli pensa al rinnovo – Ultime CM.IT