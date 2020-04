Calciomercato Juventus, caso Higuain: rischio rescissione, gli scenari

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Aveva già fatto discutere la sua partenza verso l'Argentina, che sarebbe stata seguita poi da altri suoi compagni di squadra. Ora, nel suo paese d'origine, per i timori legati all'emergenza coronavirus, Gonzalo Higuain potrebbe anche restare. Può aprirsi un nuovo caso relativo al bomber della Juventus, che come tutti i suoi compagni attende di capire cosa sarà del campionato e pare essere piuttosto preoccupato. Dalle informazioni in possesso di Calciomercato.it, non ci sono stati ancora contatti ufficiali tra le parti in merito.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, la verità sul ritorno di Higuain e altri stranieri: ULTIME CM.IT

Come ricordato anche da 'Tuttosport', al momento la Juventus non ha ancora convocato i giocatori partiti per l'estero a Torino.

Prima di farlo, i bianconeri vogliono la sicurezza che il campionato riprenda e sapere anche in che condizioni lo farà. Al momento dunque non si configurerebbero da parte del 'Pipita' violazioni di alcun tipo. Ma la cosa cambierebbe se la Juventus procedesse a convocare il giocatore per la conclusione del campionato e Higuain si rifiutasse. A quel punto il club potrebbe optare per l'inadempienza grave e dunque procedere alla rescissione del contratto. In seguito si aprirebbe un contenzioso, nel quale l'attaccante potrebbe perdere circa, vale a dire tutto lo stipendio della prossima stagione e parte di quello della stagione attuale.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato: Juventus e Inter chiamano Milik, il Napoli pensa al rinnovo. ULTIME CM.IT

Calciomercato Juventus, Higuain può trasferirsi in MLS: le ultime