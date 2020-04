CALCIOMERCATO INTER VIDAL TOLISSO TONALI / Non chiamatela rivoluzione. Sarà, bensì, una ristrutturazione quella che l'Inter ha intenzione di avviare sul centrocampo di Antonio Conte durante la prossima finestra di calciomercato. Pochi interventi ma mirati, con l'obiettivo di allungare la rosa, alzare il tasso qualitativo del reparto e pure l'esperienza a livello internazionale.

Le priorità saranno due: una mezzala forte per il salto di qualità e un regista, magari giovane ma già pronto e da far crescere con calma da vice-Brozovic. Per il primo slot molto dipenderà dalla probabile partenza di uno tra Gagliardini e Vecino. Con i soldi derivanti dalla cessione, più quelle di Nainggolan e Joao Mario, partirebbe dunque partire l'assalto ad uno dei nomi in lista che vede sempre Arturo Vidal in corsa, anche se piace molto Corentin Tolisso del Bayern Monaco che costa di più, ma ha 7 anni in meno. In Italia invece il mirino è puntato su Gaetano Castrovilli, per il momento blindato dalla Fiorentina ma graditissimo a Conte. Per il ruoo di regista del futuro, invece, in pole c'è sempre Sandro Tonali, senza scartare però il gioiello Carles Alena, in prestito al Betis ma di proprietà del Barcellona, in caso di trattativa per Lautaro Martinez. Entrambi sarebbero pronti subito al salto, ma verrebbero inseriti gradualmente alle spalle di Brozovic che ha bisogno di un ricambio.

