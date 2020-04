DIRETTA Emergenza Coronavirus, protocollo Figc inviato a Spadafora | Il piano per la 'Fase 2'

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Nella lotta al Coronavirus, l'Italia si appresta ad entrare 'Fase 2'. Il 4 maggio, seppur con diverse limitazioni, potrebbero riaprire gradualmente diverse attività produttive, come annunciato nella serata di ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine della conferenza con gli enti locali. Ancora in via di definizione tuttavia i protocolli per permettere la riapertura in sicurezza. Il mondo del calcio prova a tornare in campo per inizio giugno, lavorando a sua volta sulla tutela di calciatori e addetti ai lavori, ma la notizia della positività del presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha scosso nuovamente l'ambiente: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

12.05 - Ecco il bollettino dallo Spallanzani di Roma: "I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 126. Di questi, 22 necessitano di supporto respiratorio.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 316. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".

11.15 - L'Italia potrebbe essere divisa in tre macro aree per la Fase 2: il Governo pensa a riaperture differenziate a seconda della situazione delle singole regioni

9.55 - Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, spiega al 'Corriere della Sera': "La vita andrà riorganizzata, anche con le riaperture strade e mezzi pubblici non dovranno essere affollati e non dovranno esserci orari di punta".

9.50 - Italia, il Ct Mancini: "Il calcio può aiutare il paese dal punto di vista psicologico"

9.25 - La Serie A potrebbe concentrarsi in sei regioni: dall'Emilia-Romagna alla Puglia, il piano

8.40 - La redazione di Calciomercato.it in ESCLUSIVA anticipa i contenuti del protocollo di sicurezza Figc per il calcio presentato al ministro Spadafora

8.15 - Contagi e decessi continuano a salire negli Stati Uniti: ben 1.891 i morti nelle ultime 24 ore, il totale arriva a 38.664. Ben 732.197 i casi di contagio.