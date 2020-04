JUVENTUS DYBALA CORONAVIRUS / Dopo la guarigione di Rugani e Matuidi si attende quella di Paulo Dybala: dei tre bianconeri risultati positivi al coronavirus, l'argentino è l'unico che ancora deve ricevere i due tamponi negativi che ufficializzino la guarigione.

La Joya ha parlato delle sue condizioni in alcune dichiarazioni rilasciate a 'Tyc Sports': "Ora sto bene, sto molto meglio. Sono trascorse diverse settimane da quando sono stato contagiato, la stessa cosa per la mia fidanzata". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Dybala racconta il suo isolamento: "Non possiamo ancora uscire quindi restiamo in casa e non c'è molto da fare: ci divertiamo come meglio possiamo, cerchiamo di trovare qualcosa da fare".