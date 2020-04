CALCIOMERCATO JUVENTUS NEUER BAYERN MONACO / La trattativa va avanti ma la fumata bianca è molto lontana: tra Manuel Neuer e il Bayern Monaco non c'è ancora aria di intesa per il rinnovo del portiere che è attualmente in scadenza nel 2021. Nelle ultime settimane si è parlato molto della difficile trattativa e sono emersi anche i dettagli delle richieste del calciatore: Neuer avrebbe chiesto un ingaggio molto elevato con durata lunga. Cifre che il portiere smentisce però in un'intervista alla 'Bild': "Sono semplicemente sbagliate. Negli incontri con Salihamidzic e Kahn c'è stata massima flessibilità anche per la durata.

Ho 34 anni e non so come mi sentirò a 39: è utopico chiedere così tanto al club, queste voci non hanno senso. Tutte le conversazioni con il club sono state fatte in massima sicurezza, non è mai uscito nulla: eppure sui media ci sono i dettagli, neanche corretti. Questo a me dà fastidio, non so al".

Per Neuer si è parlato anche di un possibile interessamento di Juventus e Barcellona con un giro di portiere che riguarderebbe anche in un caso Szczesny e nell'altro ter Stegen.