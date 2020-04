p>CORONAVIRUS SCIENZIATI WUHAN YUAN ZHIMING/ Intervenuto ai microfoni di 'CGTN', canale in lingua inglese della tv cinese,Zhiming, vicedirettore dell’Istituto di Virologia di Wuhan, ha parlato del Coronaviruse della sua nascita, da molti attribuita ad un errore di laboratorio: "In quanto esperti di studi sui virus, sappiamo quali sono le ricerche che portiamo avanti e quali sono i campioni analizzati. C'è un protocollo rigoroso ed un preciso codice di condotta, non ci sono possibilità che questa malattia sia nata dai nostri laboratori".

