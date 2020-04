CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / La 10 di Totti no, ma Nicolò Zaniolo non nega che gli piacerebbe entrare anche lui tra le bandiere della Roma. C'è spazio anche per il futuro nell'intervista che il numero 22 giallorosso ha rilasciato a 'Sky Sport 24' e che andrà in onda domani pomeriggio. Il trequartista della Roma, attualmente impegnato nel recupero dal lungo infortunio, non nega che vorrebbe diventare una colonna della società giallorosso: "Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma, ma devo pensare a tornare a giocare.

Devo tutto alla, vorrei rimanere qui il più possibile: sono innamorato della città". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Roma, Zaniolo rinnovo: i dettagli del nuovo contratto

Una città che ha due bandiere inavvicinabili: "Totti per me e per tutti è l'idolo e il simbolo di Roma. Lui e De Rossi sono dei simboli che difficilmente saranno eguagliati". Così viene anche difficile pensare alla 10 che l'ex capitano portava sulle spalle: "Non ho mai provato a chiederla - le parole di Zaniolo - sto bene con la 22".