p>CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA RAIOLA TORINO/ Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', Mino, procuratore di Giacomo Bonaventura, avrebbe offerto il suo assistito, in scadenza di contratto con il Milan di Ivan, al Torino di Urbano, da tempo sulle tracce del giocatore marchigiano. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

La dirigenza granata starebbe riflettendo sul colpo, un parametro zero che fa gola a molte società di Serie A. Bonaventura è un classe 1989 e in questa stagione è andato a segno in due occasioni.