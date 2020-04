CHAMPIONS EUROPA LEAGUE UEFA DATE / La prossima sarà la settimana decisiva per la ripresa del calcio: se in Italia è in programma una riunione per discutere del protocollo redatto dalla Figc, l'Uefa avrà una serie di incontri che stabiliranno il calendario di Champions ed Europa League. Entrambe le competizioni europee saranno portate a termine e si discute ancora come: cambio format, con sfida in gara unica o conferma del formato tradizionale.

Questa seconda ipotesi è, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', la più probabile con l'Uefa che avrebbe già ipotizzato un calendario da presentare poi a tutte le parti in causa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Le nuove date condenserebbero tutte le gare nel mese di agosto: si partirebbe il 7 e 8 con i ritorni degli ottavi di finale ancora da disputare, tra i quali anche quelli di Juventus (contro il Lione) e il Napoli (a Barcellona). Poi i quarti: andata l'11 e il 12 agosto, ritorno il 15 e 16 agosto; le semifinali si giocheranno sempre andata e ritorno: 18-19 e 21-22 agosto. Poi spazio alla finalissima in programma il 29 agosto ad Istanbul.

L'Europa League, invece, partirà e terminerà prima: al via il 2-3 agosto con l'andata degli ottavi di finale (Inter e Roma in campo) poi il 6 agosto il ritorno. Ancora: quarti di finale in programma 10 e 13 agosto, semifinali il 17 e 20 agosto e finale a Danzica il 27 agosto.