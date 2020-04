CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN BARCELLONA / Si è parlato del possibile approdo all'Inter, magari nell'operazione che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona; si è vociferato del possibile interesse del Paris Saint-Germain, nell'affare Neymar; c'è anche la suggestione Newcastle con cambio di proprietà e Allegri in panchina. Per Antoine Griezmann le indiscrezioni delle ultime settimane indicano una possibile partenza, anche perché i blaugrana hanno intenzione di investire in attacco con un colpo da novanta (appunto Lautaro Martinez e Neymar) e inevitabilmente lo spazio per lui sarebbe minore.

Il calciatore però non ha alcuna intenzione di assecondare le voci che lo circondano, anzi: secondo quanto riferisce 'marca.com', la volontà di Griezmann sarebbe quella di restare al Barcellona e giocarsi il posto con i possibili nuovi acquisti. Un'intenzione che il francese avrebbe confessato al Barcellona: con un attacco rinforzato in maniera importante, il club potrebbe lottare ancora una volta su tutti i fronti e Griezmann non vuole lasciare proprio sul più bello. Senza dimenticare che anche la società non ha messo il francese sul mercato, anzi gli avrebbe garantito di puntare su di lui anche nella prossima stagione.