Calciomercato Juventus, chiamata di Ronaldo | Affare in discesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO CARVAJAL HAKIMI/ Nonostante lo stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, la Juventus continua a lavorare in ottica calciomercato in vista della prossima finestra dei trasferimenti. I bianconeri cercano con attenzione un rinforzo per le fasce, in particolare quella destra, dove Danilo e De Sciglio non hanno dato molte garanzie. Secondo quanto riportato da 'Don Diario', la Vecchia Signora potrebbe puntare infatti su Dani Carvajal, laterale del Real Madrid di Zinedine Zidane.

Il giocatore spagnolo, con il ritorno di Hakimi in maglia Blancos, potrebbe trovare meno spazio nelle gerarchie di Zizou e attenzione al ruolo di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno lusitano è stato compagno di squadra di Carvajal in maglia Real Madrid ed una sua chiamata potrebbe essere decisiva per sbloccare l'affare.