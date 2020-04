ROMA TOTTI TONI RITIRO PALLOTTA/ Intervenuto in diretta Instagram con il suo ex compagno di nazionale ed alla Roma Luca Toni, Francesco Totti, ex capitano dei giallorossi, ha parlato del suo rapporto con Trigoria dopo l'addio: "Mi sarei fatto tagliare una gamba per questa società. Ma fino a quando sarà così, non metterò più piede in casa Roma. Quando porto mio figlio Cristian agli allenamenti, non solo non entro, ma a volte resto anche in macchina. Mi viene anche da piangere a vedere quella che è stata la mia casa per 30 anni, dove ci sono ancora molti amici".

Totti ha poi parlato del ritiro: "Mi dicevano che avrei potuto decidere io, ma non è stato così. Io non volevo giocare sempre, mi bastava scendere in campo ogni tanto, far parte del gruppo. Ho sempre dato tutto per la Roma, ma altri hanno scelto per me. Da agente? Spero di portare qualche giocatore in giallorosso, chissà".

L'ex numero 10 della Roma ha infine parlato dell'attacco della Juventus: "Se fosse per me farei giocare sempre insieme Higuain, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, poi è normale che facciano un po' di panchina".