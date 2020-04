Calciomercato Milan, dalla Francia: affare col PSG, si muove Leonardo

CALCIOMERCATO MILAN BENNACER PSG / Leonardo ha deciso di rinforzare il centrocampo del PSG con facce a lui ben conosciute. Dopo i rumors sull'ex milanista Bakayoko, oggi 'Le 10 Sport' svela che i parigini sarebbero sulle tracce di Ismael Bennacer: il dirigente brasiliano avrebbe infatti già contattato l'entourage dell'algerino e sondato il terreno per il suo eventuale arrivo a sotto la Torre Eiffel.

Calciomercato Milan, affare Bennacer col PSG: le ultime

I francesi sono alla ricerca di un "soldato" bravo anche tecnicamente e il profilo dell'ex Empoli sembra perfetto per le loro esigenze: per ora, si tratta solo di contatti preliminari, ma i media transalpini non escludono che nelle prossime settimane il PSG li intensificherà aprendo una vera e propria trattativa. Il Milan, in ogni caso, non farebbe sconti: per iniziare a negoziare servono almeno 30 milioni di euro.

