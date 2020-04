Calciomercato Juventus | Mbappe: svalutazione shock!

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE PSG / Mbappe a prezzo di saldo, quasi regalato. E' questo lo scenario che dipinge l’eurodeputato francese Daniel Cohn-Bendit. In una intervista a 'Ouest-France', ha detto che "dopo la crisi per il coronavirus, l'attaccante del Paris Saint-Germain non varrà più di 35-40 milioni di euro, altro che 200". La giovane stella transalpina è il 'sogno' di Andrea Agnelli e quindi della Juventus, ma anche un grande obiettivo del Real Madrid di Florentino Perez.

Immaginiamo, però, che ilmai e poi mai lo cederebbe a quella cifra. L' emergenza coronavirus avrà conseguenze importanti, pesanti anche nell'industria del calcio, però non fino al punto di far scendere così tanto il prezzo di un campione come Mbappe.

