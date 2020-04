Calciomercato Juventus, Higuain può trasferirsi in MLS: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / La Juventus smentisce l'esistenza di un 'caso' Higuain, intanto tornato a circolare indiscrezioni sull'addio del 'Pipita' nella prossima sessione di calciomercato.

L'ultima proviene dalla Spagna, precisamente da 'todofichajes.com', e riparla di un suo possibile approdo all'di David

Secondo il portale spagnolo l'ex calciatore inglese ha ripreso i contatti col centravanti argentino, che conosce dai tempi del Real Madrid. Higuain, in scadenza nel 2021 con la Juventus, potrebbe giocare negli Stati Uniti per un paio di stagioni, per poi concludere la carriera al River Plate. A spingere per il suo trasferimento negli Usa il fratello Federico, che milita nel Dc United.

