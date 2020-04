CALCIOMERCATO PORTO MOURINHO MANCHESTER UNITED / José Mourinho sarebbe potuto tornare sulla panchina del Porto, anche se per pochi mesi.

Ha svelato questo clamoroso retroscena di calciomercato è stato lo stesso presidente dei 'Dragoes', Pinto, in una diretta su Youtube che ha coinvolto anche altri ex del club bianco-blu, compreso lo stesso 'Special One': "Nel gennaio 2016 eravamo senza allenatore e quindi parlai con José per capire se fosse disponibile ad allenare il Porto fino alla fine della stagione, per poi dedicarsi alcon il quale aveva già raggiunto una intesa per la stagione successiva - le sue parole - Sembrava una cosa impossibile, però a sorpresa Mourinho disse sì".

"L'operazione poi non andò in porto a causa del club inglese - ha evidenziato in conclusione il numero uno della società portoghese - Lo United gli impedì di tornare da noi perché le nostre squadre si sarebbero potute incontrare in Europa. Questa cosa non è stata resa pubblica, José però si era reso disponibile in un momento d'emergenza, a dimostrazione del grande affetto che nutre nei nostri confronti".

Ricordiamo che Mourinho ha già allenato il Porto per due anni e mezzo, dal gennaio 2002 al maggio 2004 riuscendo a vincere ben sei titoli, tra questi la Champions League che poi vinse sei anni più tardi in Italia, sulla panchina dell'Inter.