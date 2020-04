Coronavirus, Ilaria Capua: "Nonni e nipoti non potranno più stare insieme"

CORONAVIRUS NONNI NIPOTI / Il paese si interroga su tempi e modalità della cosiddetta 'fase 2' dell'emergenza coronavirus, ma diversi virologi tendono a restare molto prudenti su ciò che ci attende. Tra questi, c'è Ilaria Capua, che ai microfoni del 'Tg1' ha parlato dei comportamenti da tenere nei prossimi mesi, in cui il rischio epidemia resterà ancora molto alto: "Nonni e nipoti non potranno stare insieme come accadeva precedentemente fino a quando non si saprà come stiamo come popolo".

La direttrice dell'One Health Center of Excellence dell’Università della Florida ha poi aggiunto: "Abbiamo bisogno di una fotografia italiana con strumenti sovrapponibili, la stessa 'foto' dev'essere utilizzata sia in Lombardia che in Sicilia. Oggi vanno definite le categorie da mettere in sicurezza, non chi ripartirà per primo".

