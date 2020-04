Calciomercato Torino, Belotti | Un altro no dall'Inghilterra

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Il Chelseacome l'Everton e molto probabilmente il Manchester United: no ad Andrea Belotti. Come appurato da Calciomercato.it, il bomber e capitano del Torino è stato 'offerto' anche ai londinesi che, però, hanno risposto picche: non interessa, almeno per il momento.

I 'Blues' disono alla ricerca di un centravanti, ma evidentemente il 26enne di Calcinate non è ritenuto all'altezza o comunque non è un profilo gradito all'allenatore degli inglesi. Per Belotti, chenon ritiene incedibile, è sempre viva la pista che conduce al, anche se bisogna vedere se il club diè disponibile ad 'accontentare' il numero uno granata, che valuta il suo bomber non meno di 40-45 milioni di euro.

