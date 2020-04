Calciomercato Fiorentina, Vlahovic giura amore alla Viola

CALCIOMERCATO LAZIO FIORENTINA VLAHOVIC / Dusan Vlahovic pensa solo alla Fiorentina.

L'attaccante - accostato nelle ultime settimane ae Milan - vuole continuare a giocare con la maglia viola: "Il mio desiderio è quello di rinnovare il contratto con la Fiorentina - ammette il giovane centravanti ai microfoni di 'TGR Toscana' - Voglio legarmi ancora di più a questa città e questo club, darò tutto per questi colori".

Vlahovic è stato tra i calciatori risultati positivi al coronavirus: "Per tutti quelli che hanno già affrontato il virus non sarà facile allenarsi - prosegue - ma sto facendo di tutto per farmi trovare pronto se ricomincerà tutto".

COMMISSO - "Gli mando un abbraccio e un grande in bocca al lupo, spero di rivedere lui e la sua famiglia a Firenze presto. Gli auguro anche di riuscire a realizzare tutti i grandi progetti che ha per questa Fiorentina".

