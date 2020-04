Calciomercato Roma, retroscena Florenzi: "Ho rifiutato l'Inter e non solo"

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI VALENCIA / Nel corso di una lunga intervista a 'Sky Sport', Alessandro Florenziha rivelato anche alcuni aneddoti di mercato: "Ritorno a Roma? Non lo so. Aspettiamo che finisca il prestito a Valencia. Non so se le nostre strade si divideranno. Non ne ho la più pallida idea. Ma per me i tifosi della Roma sono una grande tifoseria e resteranno sempre nel mio cuore. Non ho rifiutato solo l'Inter ma anche altre squadre italiane importanti. L'ultima che ho rifiutato è proprio l'Inter, un'offerta molto importante.

Mi sentivo di fare quello che ho fatto. Sapevo che non avrei avuto la stessa opportunità economica, ma le emozioni provate a Roma non me le porterà via nessuno. Mi hanno detto di scegliere con la testa, ma ho scelto col cuore". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

