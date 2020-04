SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato Inter, ecco l'erede di Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER EREDE LAUTARO MARTINEZ / Il Barcellona continua il pressing su Lautaro Martinez.

I blaugrana sono pronti a fare carte false per riuscire a strappare il talento argentino all'I nerazzurri così stando setacciando il mercato alla ricerca di un degno sostituto, per non farsi trovare impreparati.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Per i nostri utenti - che hanno preso parte al sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it - l'Inter dovrebbe puntare su Werner. Il centravanti tedesco ha raccolto il 37,3% dei voti, precedendo Griezemann (20.3%). Più staccati Aubameyang (20.3%) e Jovic (13.6%).